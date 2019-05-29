شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يسلم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلم الجيش الوطني الليبي، ليل الثلاثاء، الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وفي هذا السياق، زار اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، ليبيا، مساء الثلاثاء، والتقي بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي

وأكد المشير حفتر على قوة العلاقة بين مصر وليبيا، حيث أطلع رئيس المخابرات المصرية على آخر التطورات.

Advertisements

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد التقى قبل أيام في القاهرة، قائد الجيش الليبي، وأكد له دعم مصر للجيش الليبي في حربه ضد الميليشيات في طرابلس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس اطلع من المشير حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدًا دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.

واستعرض حفتر الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، والتي تهدف إلى تهريب السلاح والمقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى داخل ليبيا.