أكدت مصادر عسكرية لقناة "LBC" أنه "لا يمكن القول انه تم التوصل الى حل او الحديث عن تباين بوجهات النظر فيمات يتعلق بالتدبير رقم 3"، مشيرةً الى أنه "لدى الجميع النية لتعديل التدبير حفاظا على حقوق العسكريين".
وأشارت المصادر الى أنه "بعد كل الاجتماعات تمكن المعنيون من التوصل الى توافق مع المجلس المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية LBC: لدى الجميع النية لتعديل التدبير رقم 3 حفاظا على حقوق العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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