مصادر عسكرية LBC: لدى الجميع النية لتعديل التدبير رقم 3 حفاظا على حقوق العسكريين

أكدت مصادر عسكرية لقناة "LBC" أنه "لا يمكن القول انه تم التوصل الى حل او الحديث عن تباين بوجهات النظر فيمات يتعلق بالتدبير رقم 3"، مشيرةً الى أنه "لدى الجميع النية لتعديل التدبير حفاظا على حقوق العسكريين".

وأشارت المصادر الى أنه "بعد كل الاجتماعات تمكن المعنيون من التوصل الى توافق مع المجلس المشترك".