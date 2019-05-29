باسيل: طالما النظام طائفي لن نخجل من الدفاع عن الحقوق

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ خلال افطار التيار السنوي في ​البترون​ أن "المسلمين في ​لبنان​ هم في صلب التيار الوطني الحر تماما كاخوتهم المسيحيين والتيار عابر للطوائف والمذاهب والمناطق"، مشددا على أنه "طالما النظام طائفي لن نخجل من الدفاع عن الحقوق والتيار انطلق من رحم معاناة كل الناس ولما اطلق رئي سالجمهورية ​ميشال عون​ مسيرته عام 1988 كان اول من لاقاه هو المفتي الشهيد ​حسن خالد​".

وجزم باسيل أن "الاتهامات في حق التيار باطلة وهو ينمو في كل المناطق و​الطوائف​ والمذاهب ولا تمييز بيننا كتياريين على اساس المنطقة والمذهب والطائفة"، مشيرا الى أن "التيار منبثق من الرحم الجامع للجيش الذي يجمع كل اللبنانيين ويدافع عنهم ولدينا مهمة ورسالة وانا سعيد بأن اعداد المنتسبين المسلمين في التيار في ازدياد ملحوظ ومستمر وقد زادت عن الاربعة الاف منتسب الى الآن".

وأضاف: "لا احد يقدر ان يزور تاريخنا وحقيقتنا واتمنى ان نصل الى يوم تصبح فيه كل التيارات والاحزاب متنوعة تماما كتنوع ​المجتمع اللبناني​"، لافتا الى أنه "لدى طرحنا ​الزواج المدني​ اخيرا في ​الحكومة​ فشلنا لكن هذا الامر لن يجعلنا نحيد عن هدف ​الدولة المدنية​ وحتى ذلك الحين الدفاع عن حقوق المكونات".

وأشار باسيل الى أنه "طرحت مسألة طرد منتسبين لعدم الالتزام ب​الانتخابات​ والبعض حاولوا اعطاءها صبغة طائفية فيما الحقيقة ان هناك مجموعة اكبرها في بعلبك-الهرمل لم يلتزموا فصدر قرار عن مجلس التحكيم بالطرد الجماعي وطلبت وفق صلاحياتي الاستئناف على اساس التحقيق الفردي والمجلس الاستئنافي اعاد حتى امس 63 شخصا"، مؤكدا أنه "يمكنكم الاتكال على التيار ليكون صلة الوصل بين اللبنانيين وهو الذي يتصدى لمشاريع التقسيم، والهم الله من يسعى للتوطين".