3 جرحى بحادث تصادم بين سيارتين على طريق عام بعلبك- الهرمل

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أنه عند الساعة 18:00 حصل ​حادث تصادم​ بين سيارتين على طريق عام ​بعلبك الهرمل​ الدولية محلة ​اللبوة​ - نتج منه 3 جرحى.

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