جريح نتيجة تصادم على طريق عام ذوق مصبح باتجاه جعيتا وحركة المرور ناشطة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام ​ذوق مصبح​ صعودًا باتجاه ​جعيتا​، وحركة المرور ناشطة في المكان".

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