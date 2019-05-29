عطاالله: القصة ليست قصة 40 مليار بل قصة قلوب مليانة

لفت وزير المهجرين غسان عطاالله في حديث تلفزويني الى أن "هناك من يهدف الى تعطيل الوزارة وحرمانها حتى لا تفي لناس حقوقهم"، معتبرا أن "القصة ليست قصة 40 مليار بل قصة قلوب مليانة".
وأكد عطالله أن "الجميع في مجلس الوزراء كان داعما وعلى رأسهم وزراء "الإشتراكي"، مشيرا الى أنه "في أقل من 3 سنوات إذا وضع المال في المكان الصحيح ستغلق الوزارة".
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