كشفت مصادر ​عين التينة​ لقناة الـ"MTV"، تعليقًا على لقاء رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​، الّذي تناول ملفت ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية، أنّ "تقدّمًا سُجّل وأصحبت الأمور أكثر دقّة، والتفاصيل الدقيقة تصبح أكثر دقّة، وهي ليست في الجوهر، لكن انعكاسها قد يشمل الجوهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عين التينة للـMTV: التفاصيل بملف ترسيم الحدود أصبحت أكثر دقة وهي ليست بالجوهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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