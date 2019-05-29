أمين عام الأمم المتحدة يعين التونسي خالد خيري أمينا عاما مساعدا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خالد محمد خيري من تونس، أمينا عاما مساعدا للشرق الأوسط وآسيا و​المحيط الهادئ​ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام، وعمليات السلام.

ويشغل خيري حاليا منصب المدير العام للأميركتين وآسيا وأوقيانوسيا في وزارة الشؤون ​الخارجية التونسية​.

ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاما في مجال الدبلوماسية والشؤون الخارجية متنقلا بين تونس ومواقع بعثاتها الخارجية. وقد عمل في جملة أمور بما في ذلك سفير وممثل دائم لتونس لدى ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، ومدير حقوق الإنسان في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية ب​وزارة الخارجية​ التونسية، والقائم بأعمال البعثة في ​وزارة الشباب والرياضة​، ونائب مدير بالأوروميد، في وزارة الشؤون الخارجية بمديرية ​أوروبا​، ونائب رئيس البعثة ومسؤول الشؤون الخارجية في البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وفي إدارة الوزارة لبلدان ​المغرب العربي​.