أمين عام الأمم المتحدة يعين التونسي خالد خيري أمينا عاما مساعدا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خالد محمد خيري من تونس، أمينا عاما مساعدا للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام، وعمليات السلام.
ويشغل خيري حاليا منصب المدير العام للأميركتين وآسيا وأوقيانوسيا في وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
ويتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاما في مجال الدبلوماسية والشؤون الخارجية متنقلا بين تونس ومواقع بعثاتها الخارجية. وقد عمل في جملة أمور بما في ذلك سفير وممثل دائم لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ومدير حقوق الإنسان في إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية التونسية، والقائم بأعمال البعثة في وزارة الشباب والرياضة، ونائب مدير بالأوروميد، في وزارة الشؤون الخارجية بمديرية أوروبا، ونائب رئيس البعثة ومسؤول الشؤون الخارجية في البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وفي إدارة الوزارة لبلدان المغرب العربي.
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