الملك المغربي لن يحضر القمة العربية الطارئة في مكة

كشفت مصادر لموقع "هسبريس" ​المغرب​ي، أن الملك المغربي ​محمد السادس​، لن يشارك في ​القمة العربية​ الطارئة التي ستعقد في ​مكة المكرمة​ يوم 30 أيار، موضحا أنالأمير مولاي رشيد، شقيق محمد السادس، سيمثله في القمة العربية الـ31 في ​السعودية​، والتي دعا إليها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقرر المغرب المشاركة فيها.

وأشارت مصادر "هسبريس" إلى أن المغرب "أيد دعوة العاهل السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين ​الدول العربية​ الأولى التي وافقت على عقدها بغض النظر عن بعض الخلافات العابرة التي أثيرت في الفترة الأخيرة بينه وبين دول خليجية".

ولفتت مصادر "هسبريس" إلى أن الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية "تعقد في ظرف خطير لما تشهده بعض الدول الإسلامية الأعضاء من تدخلات في شؤونها الداخلية، والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى الخروج بموقف عربي موحد مما يروج بشأن صفقة القرن".