شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب عن مؤتمر رابطة العالم الإسلامى: مُكمل لما بدأناه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السيد الشريف وكيل مجلس النواب، في أعمال المؤتمر العالمي "قيم الوسطية والاعتدال" واللقاء التاريخي لإعلان وثيقة مكة المكرمة، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بمشاركة أكثر من 1000 من العلماء والمفتين وكبار المسؤولين في العالم الإسلامي.

وقال وكيل البرلمان فى تصريح له، أن ذلك المؤتمر يهدف إلى تجلية قيم الوسطية والاعتدال فى نصوص الكتاب والسنة والفهم الصحيح لمبادئه وتعاليمه والتحذير من ظاهرة الغلو، متابعاً، : " هذا المؤتمر مُكمل لما نبدأه فى مصر، بلد الأزهر الشريف حيث الوسطية والاعتدال، من مساعى لفهم تعاليم الدين الصحيح".

وتابع وكيل البرلمان، : "حذرنا فى كثير من اللقاءات من ظاهرة الغلو والتشدد فى الدين، والمجلس عقد جلسات استماع بالتعاون مع اللجنة الدينية، دعينا خلالها كل مؤسسات الدولة، على رأسها الافتاء والكنائس المصرية والأزهر الشريف، لمحاربة الفكر المتطرف، ولتصحيح المفاهيم المغلوطة فى الدين".

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