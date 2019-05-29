شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تستعرض خطوات تعزيز فرص الاستثمار الأجنبى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز على 3 خطوات تساهم فى تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر، موضحة ضرورة التحول لفسلفة اليوم الواحد وليس فقط الشباك الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين. وأوضحت أهمية عنصر الوقت، حيث إنه من العوامل المهمه جدًا للمستثمر وإنجاز الإجراءات بشكل سريع فهو أساس جذب الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الحكومة الالكترونية، قائلة: إنها مهمه جدًا وهذا بالفعل يتم التحول له ويجب أن يتم بشكل أوسع وأكبر.

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