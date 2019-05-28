التشيك.. “روعة بيوتي” تمثل المغرب في مسابقة المؤثرين العالميين

تمثل المدونة “روعة بيوتي”، المغرب، في نهائيات مسابقة “سوسيال غلوبال أووردز”، بدولة التشيك، لتكون المغربية الوحيدة التي اختارها جمهورها لتنافس على أحد ألقاب المسابقة التي يقام حفلها غدا الأربعاء.

وكشفت روعة في حديثها لـ”اليوم24″ أنها تمكنت من اجتياز التصفيات الأولية، وتأهلت بفضل تصويت الجمهور إلى النهائيات كواحدة من بين 10 متأهلين في الفئة التي تنافس فيها، من أصل 140 مؤثر.

وتنافس روعة على لقب فئة “التأثير والإلهام” ، علما أنها المغربية الوحيدة الممثلة للمغرب في هذا الحدث.

وكشفت روعة لـ”اليوم24″ عن المراحل التي اجتازتها في المسابقة، إذ تم ترشيحها في البداية، من طرف متابعيها على “أنستغرام”، حيث توصلت ببريد إلكتروني من إدارة المسابقة ليخبروها أن الجمهور رشحها، و تأكدوا من قبولها خوض غمار المنافسة، قبل أن تتأهل للنهائي بفضل التصويت.

ويقام الحفل النهائي للمسابقة يوم غد الأربعاء، بالعاصمة التشيكية براغ، وسيحضره 40 مؤثرا من حول العالم، ليتم اختيار فائز واحد عن كل فئة.