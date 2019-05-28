توعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعدم السماح للهواجس الانتخابية بأن تؤثر في عمل الحكومة، وقال خلال رده على مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، في مجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين: “بصفتي رئيسا للحكومة، فإنني لن أسمح بأي حال من الأحوال للاعتبارات الحزبية، أو الهواجس الانتخابية بأن تؤثر على السير العادي لعمل الحكومة، وتركيزها على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام، والمضي قدما في تنفيذ إصلاحات أخرى”.
وشدد العثماني على أن الحكومة “تتمتع بحد مقبول من الانسجام، ولا يضيرها ما قد يصدر من حين إلى آخر من تصريحات أو مواقف من المؤسسات الأخرى، ولا ينبغي لها أن يضيرها ذلك”.
ويرى رئيس الحكومة أنه “لولا الحد المعقول من التماسك، ما كان بوسع الحكومة تحقيق النتائج الإيجابية، وإنجاز الإصلاحات، التي طال انتظار بعضها سنوات طوال”، بحسب قوله.
وتساءل العثماني: “كيف لمن عجزوا أن يضمنوا التماسك داخل أحزابهم أن يعيبوا تصدعا متخيلا، وتطاحنا متوهما داخل الأغلبية الحكومية إلى درجة قالوا إعاقة العمل الحكومي، الذي يسير بطريقة جيدة، ومقبولة إلى حد الساعة”.
وانتقد المتحدث خطاب المعارضة، وقال: “ذهب أحيانا إلى حد العدمية وأحيانا أخرى إلى حد السوداوية باستعمال عبارات غير مفهومة من قبيل، الشعبوية الماكرة وفقدان البوصلة، وتدهور صورة المغرب، وهدر المال العام”، وأضاف: “كأننا نعيش وضعا كارثيا والحال أن هذه الأحكام اتهامات عارية من الصحة، وعكس الواقع”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: لن نسمح بتأثير الهواجس الانتخابية على عملنا.. ومناقشة المعارضة تتسم بالعدمية والسوداوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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