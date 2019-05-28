بعد تنبيه أخته “أسماء”..رئيس مجلس النواب ينبه فوزي الشعبي بسبب الهندام “غير اللائق”

نبه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، فوزي الشعبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، بسبب اللباس، الذي حضر به الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة.

وقال المالكي، بعدما لفتت انتباهه أمينتي المجلس، المنتميتين للتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية: “أنبهكم إلى احترام المؤسسة من خلال هندام لائق”، دون أن يذكره بالاسم، بينما قال مصدر برلماني إن فوزي الشعبي هو المعني بالتنبيه.

الشعبي، الذي فضل عدم ارتداء اللباس الرسمي، أو التقليدي، حضر إلى البرلمان على متن دراجة نارية، وغادر البرلمان مباشرة بعد رفع الجلسة، التي اختتمت بتنبيهه.

وينص النظام الداخلي للمجلس، في جزئه المتعلق بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، على ارتداء لباس محترم.

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وتنص المادة 240 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يتعين على النواب، والنائبات ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس”.

وكانت أسماء الشعبي، البرلمانية المنتمية لفريق الأصالة والمعاصرة، قد نالت تنبيها مشابها، حين دخلت إلى قبة البرلمان، بحذاء رياضي، وسروال “دجين” ونظارات شمسية، مخالفة بذلك مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.

ولحظة دخول الشعبي إلى قبة البرلمان، في أول جلسة عمومية بعد افتتاح الملك للدورة التشريعية لأكتوبر الماضي، تداولت أمينتا المجلس مع رئيسة الجلسة، آنذاك، آمنة ماء العينين، لتنبهها هذه الأخيرة دون ذكر اسمها.