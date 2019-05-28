قالت الفنانة المغربية قمر السعداوي الملقبة بـ”حماقة”، إنه لا يمكنها انتقاد أعمال فنية تلفزية، كيفما كان نوعها، لأنها عبارة عن مجهود فنانين، وأي شخص يبدل مجهود فإنه يستحق الاحترام.
ونوهت حماقة في حديثها مع” اليوم 24″ ، بالأعمال الرمضانية، رغم أنها لا تشاهد التلفزيون بشكل منتظم، وأكدت أنها نالت اعجابها، منها ستكوم “البهجة ثاني”.
وأضافت حماقة أن لا مشكل لديها في توقيت عرض أعمال تشارك فيها، سواء عرضت داخل السباق الرمضاني، أو خارجه، مشيرة إلى أنها تركز على طبيعة العمل ومستواه.
حماقة التي عقدت قرانها قبل مدة ليست بالطويلة، كشفت أن مسألة إقامتها لحفل زفاف ليست مضمونة، إذ قالت: العرس إذا درتو هي هاديك.. إذا مدرتوش ممكتابش”.
يذكر أن حماقة تغيب هذه السنة عن السباق الرمضاني، عكس السنة الماضية، إذ كانت من ضمن الطاقم الفني لستكوم” الدرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر حماقة: لا أستطيع انتقاد الأعمال الرمضانية.. ويمكن أن لا أقيم حفل زفافي-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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