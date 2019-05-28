السودان: (العسكري) يؤكد أن باب التفاوض لن يقفل.. وسط دعوات (الاضراب)

في السياسة 29 مايو,2019 نسخة للطباعة

(الأمة): التصعيد قد يفتح الباب لردود الفعل المتبادلة

الخرطوم ـ وكالات: بدأ في السودان امس الثلاثاء إضراب عام دعت له قوى من المعارضة، وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وتؤكد مصادر من المعارضة أن الإضراب، المقرر أن يستمر حتى وقت لاحق من اليوم، “بدأ في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص”. وكتب “تجمع المهنيين”، وهو أحد مكونات قوى “الحرية والتغيير” التي تقود الحراك الشعبي في السودان، على حسابه على موقع تويتر :”سنمضي معاً لخيار الإضراب كضرورة حتمية لإنجاز أهداف الثورة، دفعتنا إليها مقتضيات المرحلة وتعنت المجلس (العسكري) ونأمل صادقين أن يوقف المجلس تجاربه في اختبار إرادة الشعب”. ودعا التجمع ألا يشمل الإضراب القطاعات الحيوية مثل المواصلات العامة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات. وكان نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، اتهم دولا وقوى بـ”هندسة” الفتنة في السودان، والسعي إلى الوقيعة بين القوات المسلحة وقوى الحرية، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام سودانية.

إلا أنه لفت إلى أن المجلس العسكري لن يقفل باب التفاوض مع المعارضة، بل أنه يسعى لإشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وتعهد بأن المجلس لن يسلم السودان إلا لأياد أمينة. وانتقد دقلو قوى الحرية والتغيير، وقال إنهم “لا يريدوننا شركاء بل في موقع شرفي”. وأضاف أن القوى “تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية”. وتتهم قوى الحرية والتغيير، من جانبها، المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية. وشدد دقلو على أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني. وكان المجلس العسكري يجرى محادثات مع قوى الحرية والتغيير من أجل الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية، إلا أن المحادثات تعثرت. من جهته جدد صديق الصادق المهدي القيادي بحزب “الأمة” السوداني التأكيد على أن الحزب لا يشارك في الإضراب الذي بدأ في السودان أمس الثلاثاء بناء على دعوة من قوى من المعارضة. وقال المهدي، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحزب يرفض المشاركة في الإضراب، رغم كونه “جزءا أصيلا من قوى الحرية والتغيير” خوفا من أن يفتح التصعيد الباب أمام ردود فعل متبادلة من الجانبين. وشدد على أن موقف حزبه برفض المشاركة بالإضراب ليس لترجيح كفة المجلس العسكري على حساب قوى الحرية والتغيير،التي تقود الحراك الشعبي في السودان، وإنما “حرصا على روح الشراكة بين الطرفين في إدارة الفترة الانتقالية واستمرار التفاوض بينهما، خاصة في ظل توصلهما لاتفاقات حول نقاط عديدة مهمة بالفترة الماضية كالاتفاق على هياكل المجالس التنفيذية والتشريعية والمشاركة في المجلس السيادي، مع بقاء الاختلاف على نسب التمثيل به، وبالتالي فإن مزيدا من الصبر قد يكون مطلوبا لتجاوز العقبات الباقية والاستمرار في بناء جسور الثقة”. ونفى المهدي أن يكون حزب الأمة بديلا يسعى المجلس العسكري ليحله منفردا محل قوى الحرية والتغيير خلال التفاوض، واعتبر أن “وصف المجلس العسكري للحزب بالمعتدل جاء في إطار الواقع، فنحن حزب يفكر ويتصرف بموضوعية واعتدال، ولن ندخل بالنوايا لنعلم إن كانت هناك نوايا بشق صفوف المعارضة من عدمه”. وشدد :”لسنا بدلاء لأحد ولا نطرح أنفسنا بهذه الصيغة. وسبق أن أعلنا بوضوح أن هناك إشارات سلبية من قبل المجلس العسكري كقرار فك تجميد النقابات”. وأضاف :”مبدأ الإضراب أو التصعيد ليس مرفوضا لدينا كمبدأ، ولكننا نرى أن توقيته غير مناسب، وأنه لا يجب القيام به إلا بعد استنفاد كل فرص التفاوض، حتى لا نفتح الباب لردود الفعل المتبادلة ويتم ضياع كل ما وصلنا إليه … كما أن القرار يجب أن يُتخذ على مستوى قيادي وتنظيمي أعلى داخل قوى الحرية والتغيير، ويضم تمثيلا أكبر لكل القوى المشاركة بهذا الكيان”.