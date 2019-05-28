طهران: لا مفاوضات في الأفق مع واشنطن ونأمل إزالة التوترات

أكدت عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي

طهران ـ د ب أ: نفت الخارجية الإيرانية وجود أية مفاوضات مع الولايات المتحدة، وشددت على أن الجمهورية الإسلامية ترغب إزالة التوترات من المنطقة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، القول في مؤتمر صحفي امس، إنه ليست هناك أية مفاوضات مع الولايات المتحدة. كما أكد أنه “لا مفاوضات في الأفق” معها بعد “انسحابها غير القانوني” من الاتفاق النووي.

وحول مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى بغداد مؤخرا، بشأن توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الجوار، قال موسوي :”دول الخليج من أهم دول الجوار لنا، وهذه الفكرة ليست جديدة، فمنذ فترة اقترح ظريف إقامة مجمع للحوار الإقليمي”. وشدد :”إيران لا ترغب بأن تكون المنطقة متوترة، بل ترغب في إزالة التوتر، وهذا المقترح طُرح بحسن نية ويؤمل من الأطراف الأخرى بأن تتعاطى معه بحسن نية أيضا”.

ومساء امس الاول قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي. وذلك ردا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث قد قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: “أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي”،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا). وفي تغريدة له مساء امس الاول كتب ظريف: ان آية الله الخامنئي اصدر منذ امد بعيد فتوى بحرمة (امتلاك واستخدام) الاسلحة النووية. واضاف “الارهاب الاقتصادي هو الذي يضر الشعب الايراني ويثير التوتر في المنطقة.