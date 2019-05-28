فلسطين: القطاع الخاص يرفض المشاركة بالورشة الاقتصادية الاميركية

في السياسة 29 مايو,2019 نسخة للطباعة

عباس يصف صفقة القرن بـ (العار)

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني أمس الثلاثاء رجال وصاحبات الأعمال الفلسطينيين إلى مقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الولايات المتحدة لعقدها في البحرين نهاية الشهر القادم. وقال المجلس في بيان “نثمن الموقف المشرف من كافة الشخصيات الفلسطينية التي وُجهت لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر ورفضت ذلك، وندعو رجال وصاحبات الأعمال الفلسطينيين، أينما كانوا، للمقاطعة الشاملة لهذا المؤتمر التصفوي، والالتزام بالإجماع الوطني الفلسطيني بكافة أطيافه، الرافض لهذا المؤتمر”. وأهاب المجلس “بكافة رجال وصاحبات الأعمال العرب والمسلمين، وجميع أفراد ومؤسسات القطاع الخاص أينما كانوا للتعبير عن تضامنهم مع عدالة قضيتنا برفض المشاركة في هذا المؤتمر”. وطالب المجلس التنسيقي الذي يضم 12 اتحادا يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الدول العربية والاسلامية بعدم المشاركة في المؤتمر. وقال في بيانه “نهيب بالدول العربية والإسلامية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر حتى لا تنجح الإدارة الأميركية وربيبتها إسرائيل في تمرير هذا المخطط التصفوي… حتى لا تصبح جزءا لا يتجزأ من مسلسل التصفية القسرية لقضيتنا وحقوقنا غير القابلة للتصرف”. من جهة اخرى قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية وإن صفقة القرن التي وصفها “بصفقة العار” ستذهب إلى “الجحيم”. وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو. لكن عباس قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز”. وأضاف عباس خلال حفل تكريم المتبرعين لمؤسسة محمود عباس، الذي أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء امس الاول “قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم”. وقال عباس خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية “نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز”.