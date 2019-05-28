مصر تنفي مزاعم (رايتس ووتش) حول انتهاكات جسيمة شمال سيناء

في السياسة 29 مايو,2019 نسخة للطباعة

القاهرة ـ وكالات: نفت السلطات المصرية المزاعم التي اطلقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان بشأن وجود انتهاكات جسيمة لقوات الأمن المصرية في حملتها لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث نفت السلطات المصرية هذه الاتهامات بشدة، وأكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في سيناء من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه مدنيين. ونفى شوشة صحة تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تحدثت عن وجود انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء وممارسات غير إنسانية ضد أهالي قرى ومدن شبه الجزيرة، متهما المنظمة بأنها دأبت على نشر الأكاذيب عن مصر عامة وسيناء خاصة وذلك عبر استنادها إلى أخبار من “مغرضين وجماعات حلتها الدولة من قبل”.

وأشار شوشة إلى أن العالم الآن مفتوح، موضحا أنه إذا كان هناك أي انتهاكات فعلية لظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد شوشة أن مكتبه لم يتلق أي شكاوى مطلقا، مشيرا إلى تحسن الأوضاع في سيناء خاصة بعد فتح الأنفاق الجديدة التي سهلت العبور من وإلى سيناء.

وأكد المحافظ على توافر كافة الخدمات في سيناء، مضيفا أن الأمور تسير بشكل طبيعى للغاية، وأن القوات المسلحة باتت تسيطر على الأوضاع في سيناء في ظل تعاون تام بين الأهالى والقبائل فى شبه الجزيرة مع الجيش والشرطة. وكان مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” قال: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم”. وبحسب بيانات المنظمة، وثّق التحقيق الذي أجرته على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. وجاء في تقرير المنظمة الذي نُشر أمس أنه منذ يناير عام 2014 وحتى يونيو عام 2018 قُتل أكثر من 3 آلاف مسلح وأكثر من 1200من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وذلك استنادا إلى بيانات حكومية وتقارير إعلامية. وزعمت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا. على صعيد اخر أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري امس الاول على حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. جاءت تصريحات الوزير شكري خلال لقائه سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ. ونقل المتحدث عن الوزير شكري اعرابه عن اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الأفريقية على العمل سويا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعا. ويأتي هذا الاجتماع بالتزامُن مع الفعاليات الاحتفالية بيوم أفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية المصرية وسفارات الدول الأفريقية الشقيقة المعتمدة في القاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري استعرض أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى أن المسؤولية الجماعية للدول الأفريقية الشقيقة تقتضى صياغة مستقبل أفضل لشعوب القارة، وتعزيز الفرص المتاحة أمام المرأة والشباب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أشار إلى اعتزام مصر استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقده في ديسمبر المقبل.