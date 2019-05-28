مقتل مدنيين بنيران حوثية في الضالع اليمنية

قتل مدنيون وجرح 3 آخرون، الثلاثاء، بنيران مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن، فيما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات للمليشيا المدعومة من إيران في صروح التابعة لمحافظة مأرب، شرق البلاد.



وقال بيان للجيش اليمني، إن المليشيا الإرهابية استهدفت بقذائف الهاون منازل اليمنيين، في قرية "شخب" غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، وذلك بعد دحرها من المنطقة.

وأسفر القصف عن مقتل امرأة وجرح 3 آخرين، علاوة على تدمير 3 منازل في القرية، وفقا للمصدر.

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كما قتل مدني بالثمانين من عمره جراء استهدافه من قبل قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "مريس" شمالي الضالع.

وفي الشأن الميداني، واصلت مقاتلات التحالف العربي دك مواقع المليشيا الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك بهدف تحجيم الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات ومعدات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب جبهة صرواح، التابعة لمحافظة مأرب.



وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير معدات قتالية تابعة لها، وفقا للمصدر.

وكانت المقاتلات شنت في وقت سابق، الثلاثاء، غارات استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي في محافظات صنعاء والضالع وحجة.