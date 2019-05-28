إضراب السودان ومستقبل نتنياهو.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا الليلة، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تبرز الضربات الروسية ضد مليشيات إيرانية في سوريا، ومباحثات وزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي للتعاون لمواجهة خطر إيران، ومطالب فرنسا لإيران بالكف عن زعزعة الأمن في المنطقة، وتواصل فعاليات مؤتمر "الوسطية والاعتدال" بمكة لليوم الثاني، وتركيا تعترف لأول مرة بتعثر صفقة "إس-400" الروسية، و36 ساعة تحسم مستقبل نتنياهو، وبدء إضراب عام في السودان.

وفي الاقتصاد تقرأ أزمة الاقتصاد التركي والليرة تمحو أرباح أكبر 500 شركة صناعية، والأسهم الإيطالية تهبط جراء مخاوف الميزانية وفايننشال تايمز يصعد، والثقة بالاقتصاد التركي تهوي لأدنى مستوى في 7 أشهر.

وفي الرياضة ريال مدريد الأكثر شفافية في أبطال أوروبا، وفي الفن مينا مسعود ممثّل مغمور يقتحم العالمية من بوابة "علاء الدين"، أما في المنوعات فتقرأ عن أمريكية تعيش كابوسا بعد عملية تجميل خرجت بـ4 "حواجب".

وفي التكنولوجيا تعرف على المزيد عن هاتف جالاكسي فولد بـ"لعبة العروش".. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء 28 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.