رئيس الإمارات يمنح سفيرة سويسرا وسام الاستقلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، مايا جوهري تيسافي السفيرة السويسرية بالإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، تقديرا للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.



وقد قلد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي السفيرة الوسام خلال استقباله لها بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن أمنياته للسفيرة بالتوفيق والنجاح، مثنيا على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وسويسرا في المجالات كافة.

من جانبها، أعربت مايا تيسافي عن بالغ تقديرها وشكرها للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مشيدة بالسياسة الحكيمة والدور البارز الذي تلعبه الإمارات إقليميا ودوليا.

كما توجهت بالشكر إلى الجهات الحكومية الإماراتية على ما وجدته من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها لتعزيز العلاقات بين البلدين.