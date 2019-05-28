واشنطن: رحيل مادور يجب أن يكون أولوية "محادثات النرويج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت واشنطن، الثلاثاء، إن المحادثات في النرويج بين حكومة فنزويلا والمعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة يجب أن تركز فقط على الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس للصحفيين: "لقد لاحظنا المحادثات في النرويج. وكما قلنا مرارا فإن الولايات المتحدة تعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن التفاوض عليه مع نيكولاس مادورو هو شروط مغادرته" السلطة.

وأضافت: "رغم أن الجهود السابقة للتفاوض فشلت لأن النظام استخدمها لتفريق المعارضة وكسب الوقت، فإننا نأمل في أن تركز المحادثات في أوسلو على مغادرة مادورو كشرط مسبق لتحقيق أي تقدم".

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واستبعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب مرارا أي حوار مع مادورو اليساري الذي انهار الاقتصاد في ظل حكمه.

إلا أن النرويج نجحت في ترتيب محادثات بين حكومة مادورو وخوان جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من 50 بلدا أخرى رئيسا مؤقتا، بعد فشل انتفاضة قادتها المعارضة الشهر الماضي.