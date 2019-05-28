آبي أحمد للبرهان: ندعم الانتقال السلمي بالسودان

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مساء الثلاثاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبحث معه مجمل الأوضاع والتطورات في السودان.

وأكد آبي أحمد، خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، دعم إثيوبيا ومساندتها للسودان حتى يتجاوز المرحلة الانتقالية، قائلا إن بلاده تدعم انتقالا سلميا للسلطة في السودان ما يحقق تطلعات وطموحات الشعب السوداني.

وأضاف أن إثيوبيا ستدعم الخرطوم بكل ما يحقق مصلحة السودان مع التزامها بعدم التدخل في شؤونه.





بدوره، أكد الفريق البرهان استراتيجية العلاقات الإثيوبية السودانية، كما أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي على آخر التطورات في السودان، قائلا إن المجلس الانتقالي العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يعملان عن كثب.

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وزرع آبي أحمد والبرهان شتلات على ساحة مجلس الوزراء الإثيوبي ضمن مبادرة يقودها رئيس الحكومة الإثيوبية تستهدف زرع 4 مليارات شتلة في مختلف أنحاء البلاد لمواجهة التغير المناخي.





ووصل الفريق عبدالفتاح البرهان إلى أديس أبابا ظهر اليوم في أول زيارة له لإثيوبيا، وكان في استقباله مفريات كامل وزيرة السلام الإثيوبية، وهيروت زمني وزير الدولة للشؤون الخارجية، ولم تحدد مدة زيارة البرهان إلى إثيوبيا.





كان البرهان قد زار جنوب السودان، الإثنين، وعقد اجتماعا مع رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، خلال زيارة دامت ساعات.

وكانت أديس أبابا من أولى العواصم التي اعترفت بالمجلس العسكرى بعد الإطاحة بالرئيس البشير الشهر الماضي، خلال استقبالها وفدا من المجلس العسكري لأديس أبابا في منتصف أبريل/نيسان.