مقتل 32 حوثيا بنيران الجيش اليمني في الضالع

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، مقتل 32 من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في مواجهات شمال محافظة الضالع.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في مناطق شخب، والقفلة، وباب غلق، وباجة، شمالي وغرب مديرية قعطبة.
وأسفرت المعارك عن مقتل 32 عنصرا حوثيا، بينهم القيادي الميداني المدعو عبدالإله علي محمد مقداد، وجرح آخرين، وفقا للمصدر.
وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة العود شمالي مديرية قعطبة.
وأسفرت الغارة عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابة تابعة للحوثيين في منطقة الزبيريات.
وخلال الأيام الماضية، شنت قوات الجيش اليمني والمقاومة عملية عسكرية واسعة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت خلاله من استعادة مدينة قعطبة ومناطق واسعة شمال الضالع.
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