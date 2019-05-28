انت الان تتابع واشنطن تطالب بأن تركز المحادثات حول فنزويلا في النروج على رحيل مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قالت واشنطن الثلاثاء إن المحادثات في النروج بين حكومة فنزويلا والمعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة يجب أن تركز فقط على الاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس للصحافيين "لقد لاحظنا المحادثات في النروج. وكما قلنا مرارا فإن الولايات المتحدة تعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن التفاوض عليه مع نيكولاس مادورو هو شروط مغادرته"السلطة.

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وأضافت "رغم أن الجهود السابقة للتفاوض فشلت لأن النظام استخدمها لتفريق المعارضة وكسب الوقت، إلا أننا نأمل في أن تركز المحادثات في اوسلو على مغادرة مادورو كشرط مسبق لتحقيق أي تقدم".

واستبعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب مرارا أي حوار مع مادورو اليساري الذي انهار الاقتصاد في ظل حكمه. إلا أن النروج نجحت في ترتيب محادثات بين حكومة مادورو وخوان غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من 50 بلدا أخرى رئيسا مؤقتا، بعد فشل انتفاضة قادتها المعارضة الشهر الماضي.