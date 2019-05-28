انت الان تتابع لوبن الى بروكسل سعيا لتشكيل "سوبر مجموعة" في البرلمان الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت زعمية اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن أنها ستتوجه الى بروكسل مساء الثلاثاء للعمل على تشكيل مجموعة داخل البرلمان الأوروبي أطلقت عليها لقب "سوبر مجموعة" يكون عمادها حزب التجمع الوطني الذي تترأسه، بالتعاون مع زعيم حزب الرابطة الايطالي ماتيو سالفيني.
وقالت لوبن في تصريح صحافي "أنا متوجهة الى بروكسل اليوم بالذات ليس لاستعراض نفسي بل للعمل على تشكيل +سوبر مجموعة+ وصل عددها وأنا أتكلم اليكم الآن الى 77 نائبا".
وتابعت زعيمة التجمع الوطني الفرنسي "نأمل بالتأكيد التمكن من زيادة هذا العدد في ختام مفاوضاتنا".
وكانت لائحة حزب لوبن حلت في فرنسا في الطليعة خلال الانتخابات الاوروبية الاخيرة متقدمة على لائحة الرئيس ايمانويل ماكرون ب0،9%.
وستتواجد لوبن في بروكسل ابتداء من مساء اليوم مع الرئيس الفرنسي الذي من المقرر أن يشارك في قمة أوروبية غير رسمية.
من جهته يعمل ماكرون على تشكيل مجموعة "تقدمية" داخل البرلمان الاوروبي يقول بأن عدده وصل حتى الان الى 109 نواب.
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