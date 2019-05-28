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مصرع قائد الاقتحامات الحوثية في الضالع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لقي القيادي الحوثي عبدالإله علي محمد المقداد، قائد فرقة الاقتحامات الحوثية، حتفه مع عدد من عناصر المليشيات في جبهة شمال الضالع، بحسب ما أفادت معلومات لقناة لعربية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت مصادر ميدانية بأن المقداد ورفاقه قتلوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع للجيش اليمني، وأن الجيش قام بقتل 12عنصراً من المليشيات، وأسر 15 آخرين، في كمين بمنطقة العود شمال محافظة الضالع.

من جهتها شنت طائرات تحالف دعم الشرعية، اليوم، غارات عدة على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة، بينها منصات إطلاق للصواريخ.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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