شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: «الانفصال» دون اتفاق انتحار سياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، من أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون «انتحاراً سياسياً». وقال في تصريح له اليوم (الثلاثاء) إنه سيحاول اكتساب المزيد من الوقت لتأمين صفقة جديدة لـ«بريكست» (الخروج من الاتحاد الأوروبي) في حال فاز برئاسة الحكومة.

وكان هنت أعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفاً لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي أعلنت استقالتها بحلول السابع من يونيو القادم.