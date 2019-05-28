شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيرفان بارزاني رئيساً لكردستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إربيل) أعلن المتحدث باسم برلمان كردستان العراق اليوم (الثلاثاء) أن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا لكردستان العراق. أعلن المتحدث باسم برلمان كردستان العراق اليوم (الثلاثاء) أن برلمان الإقليم انتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا لكردستان العراق. وحصل بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم على 68 صوتاً من أصوات 84 نائباً حضروا الجلسة. ويضم برلمان الإقليم 111 مقعداً.



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