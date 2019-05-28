شكرا لقرائتكم خبر عن 450 داعشياً فرنسياً في سورية.. وواشنطن: تصعيد الأسد عمل طائش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة لا تزال منزعجة من الضربات الجوية التي تشنها روسيا والنظام السوري في شمال غرب سورية، مضيفة بأن الهجمات الأحدث أسفرت عن مقتل وإصابة ما يزيد على 200 مدني.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة: «الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية العامة مثل المدارس والأسواق والمستشفيات تصعيد طائش للصراع وأمر غير مقبول».

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وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان إن نحو 450 فرنسياً من تنظيم داعش الإرهابي محتجزون لدى الأكراد أو يقبعون في مخيمات للاجئين في شمال شرق سورية.

وتابع لو دريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان): «هناك بين 400 إلى 450 فرنسياً، بعضهم في مخيمات وآخرون محتجزون ضمنهم أطفال».

وأشار إلى أنه من المحتمل إعادة الأطفال إلى فرنسا إذا كانوا أيتاماً أو إذا وافقت امهاتهم على ذلك، لان باريس تعارض عودة الرجال والزوجات الذين يعتبرون مقاتلين.