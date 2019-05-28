غارات التحالف تدمر منصات صواريخ الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفشلت القوات اليمنية المشتركة هجوما حوثيا هو الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة الحديدة، بعد أن زجت ميليشيات الحوثي الإرهابية بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.

وقصفت الميليشيات الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. وكثف القناصة الحوثيون من استهداف المدنيين في الأحياء السكنية المحررة وقتلوا عاملين في منشآت خدمية داخل مدينة الحديدة، في تصعيد خطير وخرق للهدنة الأممية واتفاق السويد.

وفي الضالع جنوبا شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس سلسلة غارات عدة على مواقع وتجمعات الانقلابيين، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة بينها منصات إطلاق صواريخ. واستهدفت الغارات مواقع تمركز الميليشيات القريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة. وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ودبابتين وعدد من العربات العسكرية. واستهدفت مقاتلات التحالف بغارتين منطقتي الريبي وحبيل جذارة، مستهدفة معدات عسكرية تابعة للميليشيات، حيث شوهدت وهي تحترق.

وفي السياق تمكنت القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية من السيطرة على مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في معركة الشخب شمال الضالع بينها قاذف صواريخ عيار 55.

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إلى ذلك فجرت الميليشيات جسر سليم في منطقة سليم عقب تفجيرها جسر شخب لتأخير تقدم القوات باتجاه الفاخر (نحو 12 كلم شمال قعطبة). وتلجأ الميليشيات الإرهابية لجرائم تفجير الجسور والطرقات في محاولات يائسة لإيقاف زحف وتقدم قوات الجيش والمقاومة. وكانت قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما ضد ميليشيات الحوثي بعد أن استدرجت عناصر من الميليشيات كانت تحاول التسلل من منطقتي «هجار» و»شليل» باتجاه مواقع «صامح» غرب منطقة مريس، وقرية القفلة، شمال مديرية قعطبة. وذكرت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر 15 آخرين.

مشاهدات يمنية

01. ميليشيات الحوثي تستهدف قرى حبيل الضبة والشريفة بمقذوفات الهاون، وسط منطقة حجر بالضالع.

02. قوات الجيش الوطني تقتل ثلاثة قناصين من ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحديدة .

03. الميليشيات تقتحم وتغلق متجر «سيتي ماكس» أكبر مول تجاري في العاصمة صنعاء.

04. الانقلابيون يغلقون المخابز الخيرية بمناطق سيطرتهم.