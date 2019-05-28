الخطوط السعودية تكشف ملابسات إعاقة طائرتها في مطار بورتسودان بالسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية وصول طائرة السعودية من طراز A320 إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم SV464.
وأوضحت (السعودية) في بيان صحفي اليوم، أن مغادرة الطائرة صادفت وجود عدد من الأفراد في ساحة المطار، ودخولهم إلى الساحة بطريقة غير نظامية، محاولين إعاقة الحركة بالمطار، مما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.
وأكدت (السعودية) وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.
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