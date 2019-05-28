كيف تنفث إيران سمومها الأيديولوجية؟

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في الوقت الذي تخوض فيه إيران حربا ضروسا مع العالم بسبب فكرها المتطرف وتصديرها للإرهاب، اتبع نظام الملالي نهجا خبيثا لنشر أيديولوجيته الفكرية في المنطقة.

اتبعت إيران نهجا مسمما ذا شقين، يشمل استراتيجيات القوة الصلبة واللينة، من أجل نشر أيديولوجيتها الأصولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، فيما يتعلق بالقوة الصارمة، قدمت إيران دعما ماليا وأيديولوجيا وماديا لوكلاء الإرهاب العالميين الموالين للمرشد الإيراني الأعلى.

ساعد دعم إيران للحركات الإرهابية إيران على تأسيس مناطق نفوذ في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية، ويمكن العثور على تحليل شامل لدعم إيران لوكلاء الإرهاب، ورعاية الدولة للإرهاب سعيا وراء أهدافها الثورية. ويركز التقرير على التوسع الأيديولوجي لإيران من خلال وسائل القوة الناعمة، ودراسة المؤسسات والوكلاء الرئيسين الذين يدفعون محاولة إيران للنفوذ في جميع أنحاء العالم، فمنذ تأسيس جمهورية إيران عام 1979، سعى النظام إلى تصدير أيديولوجيته الثورية في محاولة لإقامة الهيمنة في العالم الإسلامي.

لاحظ الدبلوماسي الأمريكي هنري كيسنجر في عدة مناسبات أن إيران بحاجة إلى أن تقرر «ما إذا كانت تريد أن تكون أمة أو قضية»، إن الحاجة إلى نشر الثورة الإسلامية خارج حدود إيران متأصلة في المبادئ الخمينية.

طهران تستخدم الجامعات والإعلام والمنظمات الخيرية لنشر فكرها الإرهابي

تعد إيران التعليم عنصرا أساسيا في مهمتها المتمثلة في نشر الأيديولوجية الخمينية والمناهضة للغرب في الداخل والخارج، وبالتالي استثمرت بكثافة في المساعي الجامعية الدولية.

سعى آية الله الخميني إلى إنشاء طليعة ثورية ورجال دين لتثقيف جماهير إيران والدول الإسلامية الأخرى لإجبارهم على الانتفاضة ضد ما عده أشكالا «غير شرعية» للحكومة، وسمحت عروض الجامعات الإيرانية الدولية للنظام بتعريف الطلاب من أكثر من 100 دولة على المبادئ الثورية الخمينية.

ويواصل العديد من هؤلاء الطلاب العمل بفعالية كسفراء للنوايا الحسنة لإيران داخل بلدانهم الأصلية، مما يسهل انتشار أيديولوجية إيران الخبيثة في جميع أنحاء العالم، ومن الجامعات:

جامعة المصطفى

تعد جامعة المصطفى الدولية، التي يقع مقرها الرئيس في مدينة قم الإيرانية، لها أكثر من كليات في أكثر من 50 دولة، واحدة من الأسلحة الإيرانية الرئيسة لنشر الأيديولوجية الخمينية في الخارج.

وبحسب موقع المنتدى الإيراني الأمريكي تتولى جامعة المصطفى الدولية تدريب الجيل القادم من رجال الدين الشيعة الأجانب وعلماء الدين والمبشرين في إيران. منذ تأسيسها في 2007، تخرج نحو 30000 طالب منها، مع الاستمرار في التدريس فيما بعد للجامعة أو العمل كمبشرين ونشر الأيديولوجية الخمينية الإيرانية في جميع أنحاء العالم.

وتشير التقديرات إلى أن المصطفى يضم 40.000 طالب أجنبي مسجلين في الوقت الحالي، نصفهم تقريبا يدرسون في الجامعات داخل إيران، ويتم اختيار العديد من خريجي المصطفى من قبل النظام الإيراني لإنشاء مراكز دينية وثقافية في بلدانهم الأصلية، حيث يمكنهم بعد ذلك تجنيد الطلاب وغرس الولاء للثورة الإسلامية بين السكان المحليين.

يعد تصدير الثورة الإيرانية صراحة هو الهدف الأساسي لجامعة المصطفى، كانت هناك تقارير عن طلابها، وخاصة من خلفيات أفغانية وباكستانية، ينضمون إلى الميليشيات المدعومة من إيران التي تقاتل في سوريا للحفاظ على نظام الأسد.

ووفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن الأعضاء الأساسيين في «لواء زينبيون» الباكستاني، وهم نخبة متطوعة تدربت في صفوف الحرس الثوري الإيراني يقاتلون في سوريا، ينتمون إلى جامعة المصطفى. كما زعم لواء أفغاني مماثل خريجي المصطفى بين صفوفه. في مقابلة أجريت في يوليو 2017، بموقع راديو فرادا اعترف رئيس المصطفى آية الله علي رضا عاطف أن العديد من خريجي جامعاته «استشهدوا أو أصبحوا معاقين في سوريا، لكن عددا كبيرا منهم ما زالوا يقاتلون».

جامعة آزاد الإسلامية

تأسست جامعة آزاد الإسلامية في 1982 كجامعة فنية وهندسية خاصة بموجب مرسوم من آية الله الخميني، لعب علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو عضو في الدائرة الداخلية لآية الله الخميني والرئيس السابق لفترتين، الدور الرائد في وضع تصور لجامعة آزاد الإسلامية وتأسيسها، وتولى منصب رئيس لجنة مؤسس الجامعة، على غرار رئيس مجلس الإدارة، لأكثر من ثلاثة عقود حتى وفاته في يناير 2017.

كان رفسنجاني معروفا بأنه داعم عملي للتحرر الاجتماعي والاقتصادي المحدود، بدلا من الصلابة الأيديولوجية، باعتباره أفضل ضامن ممكن لدعم الثورة الإسلامية الإيرانية، وذلك بحسب المونتر.

ومع وجود مجموعة من الطلاب تبلغ 1.62 مليون، تصنف الجامعة كرابع أكبر جامعة في العالم من حيث التسجيل، لقد مكنها الحجم الهائل من توسيع فرص التعليم العالي للجماهير، لا سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة التي يفتقر إليها نظام الجامعات الحكومية في إيران، مما يجعل المدرسة تحتكر التعليم في العديد من المجالات، وبالتالي تزيد من القوة السياسية للجامعة، إن نمو نظام جامعة آزاد الإسلامية والكم الهائل من الطلاب المسجلين قد جعلوا الجامعة آلية واسعة النطاق لنشر أيديولوجية النظام وغرس الولاء للخمينية في الداخل والخارج من خلال فروعها الرسمية واتفاقات الشراكة مع الجامعات الدولية، والمسؤولون الإيرانيون يديرون فروع جامعة آزاد الإسلامية في الإمارات والمملكة المتحدة ولبنان وأفغانستان.

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وتمتلك أيضا مكاتب دولية في الجامعات المحلية في روسيا وإيطاليا وألمانيا وتنزانيا وأرمينيا، ولديها خطط لتقديم المزيد من الفروع في ماليزيا وكندا وأفغانستان وطاجيكستان في المستقبل القريب. شراكات الجامعة مع الجامعات الدولية، مثل جامعة موسكو للتآزر «روسيا»، وجامعة البوليتكنيك في ميلانو «إيطاليا»، وجامعة إيسن «ألمانيا» وجامعة نوتنغهام «ألمانيا» تمكن طلابها من القيام بالسبت وفرص البحث في الجامعات الأجنبية، وللطلاب غير الإيرانيين لمتابعة فرص البحث في إيران، بحسب ناشونال انترست.

المنظمات الخيرية الإيرانية هي عنصر لا غنى عنه في استراتيجية النظام لنشر أيديولوجيته الثورية في المجتمعات المستقبلة، لا سيما ذات الهياكل الحكومية والهياكل الحكومية الضعيفة. لقد أتقنت إيران هذه الاستراتيجية في لبنان باستخدام وكيلها الإرهابي، وتوظف إيران «نموذج حزب الله» في الدول الضعيفة الأخرى، حيث تستخدم توزيع الخدمات الاجتماعية لبناء شبكات رعاية موالية للجمهورية الإسلامية ولخلق النوايا الحسنة والتعاطف بين المستفيدين من مساعداتها وتثقيفهم حول المبادئ الخمينية الأساسية. كما أن توفير الخدمات الاجتماعية البديلة لإيران يؤدي إلى تآكل شرعية هياكل الدولة الرسمية، مما يضعف الدول التي تعمل فيها إيران.

لجنة الإغاثة للإمام الخميني

نشأت لجنة إمام الخميني للإغاثة في إيران ما قبل الثورة، حيث نظم أنصار آية الله الخميني شبكات خيرية تحت الأرض لتوفير الإغاثة للسجناء السياسيين للشاه وتمويل أعمال التخريب الأخرى. في 5 مارس 1979، بعد أقل من شهر من الثورة الإسلامية، أنشأ الخميني رسميا اللجنة، وبحسب American Enterprise Institute في عام 2010، عينت وزارة الخزانة الأمريكية فرع لجنة الإمام الخميني لإغاثة لبنان بسبب صلاتها العملية بحزب الله.

جمعية أهل البيت العالمية

جمعية أهل البيت العالمية هي منظمة إيرانية غير حكومية نشطة على المستوى الدولي تعمل كمظلة فوق شبكة من المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية المدعومة من إيران والمكلفة بمهمة نشر الفكر الإسلامي الثوري لآية الله الخميني حول العالم.

الجامعات

المنظمات الخيرية

إمبراطورية الإعلام الإيرانية

يوظف النظام الإيراني بشكل استراتيجي وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني - التي يتم تضخيمها عبر الانترنت - من أجل نشر أيديولوجيته ونظره للعالم وقيمه في الداخل والخارج. تستخدم إيران شبكات الأقمار الصناعية الدولية المملوكة للدولة كأداة للدبلوماسية الاستراتيجية من دولة إلى أخرى. تمثل الشبكات الإيرانية مثل العالم (عربي) و PressTV (بالإنجليزية) و HispanTV (الإسبانية) مكملا فعالا من حيث التكلفة للطموحات الجيوسياسية للنظام، مما يمكن إيران من التأثير على الأيديولوجية المؤيدة للنظام وتضخيمها في مساعيها لجهودها الرامية إلى تصدير الثورة الإسلامية، وذلك بحسب موقع مجلس العلاقات الخارجية، وموقع الخزينة الأمريكية.

إذاعة جمهورية إيران الإسلامية

تقع جميع وسائل الإعلام الإيرانية الداخلية والخارجية تحت رعاية جمهورية إيران الإسلامية للبث، وهي منظمة جامعة مملوكة للدولة تم تكليفها دستوريا للعمل كمذيع قانوني وحيد للتلفزيون والإذاعة في إيران.

قناة العالم

هي قناة إخبارية باللغة العربية تعمل على مدار 24 ساعة، ولها مكاتب إخبارية مقرها بغداد وبيروت ودمشق وطهران. تناصر الشبكة وتسعى إلى تعزيز مصالح النظام الإيراني إلى 300 مليون عربي في العالم، وتصل برمجتها الفضائية إلى المشاهدين في القارات الخمس. تقدم العالم لسان حال إيران للتأثير على الرأي العام العربي وتشكيل تصورات للأحداث على أرض الواقع في الوقت الحقيقي وفقا لمنظور المؤسسة الإيرانية، تم تأسيس شركة العالم على عجل في عام 2003 وكان هدفها تعزيز صورة إيران ونفوذها في العراق. أثناء اندلاع الحرب في العراق، سلطت «العالم» الضوء على عدد القتلى من السكان المدنيين، حيث بثت صور القتلى المدنيين والأشخاص المشوهين في المستشفيات، وشهدت جولة ليلية من هجمات التحالف الأمريكي تحت شعار «حرب الهيمنة». وفازت تغطية العالم المهنية بنسبة كبيرة من المشاهدين، مما أدى إلى تآكل الدعم للولايات المتحدة في العملية ووضع الأسس لوضع إيران الناشئ كوسيط قوة حاسم في العراق.

بريس تي في

قناة فضائية ناطقة باللغة الإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، PressTV، مقرها في طهران، ويعمل بها مراسلون في واشنطن ونيويورك وموسكو وروما والقاهرة ولندن وبروكسل وبيجين، وتدير مكاتبها في بيروت، غزة. والضفة الغربية فور إنشائها. ظهرت القناة للمرة الأولى خلال فترة من القلق الإيراني حول الحصار العسكري للوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان وتكثيف الضغوط الدولية على البرنامج النووي الإيراني غير المشروع. وهكذا نظرت إيران إلى القناة كوسيلة لإيران للوصول إلى الجماهير الغربية والدفاع عن مساعي النظام النووية والسياسة الخارجية ودعم حركات «المقاومة» وسجل حقوق الإنسان.

هيسبان تي في

شبكة اللغة الإسبانية ومقرها طهران، والتي تبث في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وإسبانيا. تعمل الشبكة كذراع لتواصل الدبلوماسية الإيرانية العامة مع أمريكا اللاتينية، وفقا للمسؤولين الإيرانيين، فإن الهدف من القناة هو «توسيع شرعية النظام الإيراني» الأيديولوجية «بين الحكومات الصديقة في المنطقة - وتقليل تأثير» طالبي الهيمنة.

كان ظهور القناة للمرة الأولى في ديسمبر 2011 آخر فصل في جهود إيران التي يرجع تاريخها إلى الثمانينات من القرن الماضي لإقامة روابط تجارية وسياسية واستراتيجية قوية مع أمريكا اللاتينية. بدعم من الكراهية المشتركة تجاه الولايات المتحدة، جعلت إيران قضية مشتركة مع أنظمة أمريكا اللاتينية اليسارية والشعبية في فنزويلا وكوبا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراغوا وغيرها، مما مكن إيران من ترسيخ وجود حزب الله والحرس الثوري الإيراني في نصف الكرة الغربي.