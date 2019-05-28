شكرا لقرائتكم المجلس العسكري السوداني: اتصال مستمر مع الحرية والتغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن الاتصالات مع قوى إعلان الحرية والتغيير لم تنقطع، وجاء ذلك في تصريحات خاصة لمراسل "العربية".

وقال المتحدث إن "المسافه قريبة للتوصل لاتفاق"، مشيرا إلى قيام "لجنة سياسية بين الطرفين بتقريب وجهات النظر".

وشدد على أنه "لا تراجع عما تم الاتفاق عليه مع الحرية والتغيير".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، أن المجلس "لو وجد شخصاً ثقة سنسلمه السلطة اليوم".

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وأضاف حميدتي أنه يجب عودة قوى الحرية والتغيير للشعارات وحينها سنعود للتفاوض اليوم قبل الغد". مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي لن يقفل باب التفاوض لكنه شدد على ضرورة مشاركة الجميع.

وأكد نائب المجلس العسكري الانتقالي أنه لو لم تنحز القوات المسلحة للثورة ما سقط عمر البشير.

وجدد رفض المجلس للتهديدات مشدداً على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق. مؤكداً أن هناك كثيرين يتخابرون مع دول أخرى، "وهناك دول متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا".

وأوضح أن هناك إسلاميين من النظام السابق فاسدون انضموا للثورة لتنظيف ملفاتهم.