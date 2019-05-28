NBN: لا عوائق جوهرية أمام تطبيق الطرح اللبناني بموضوع ترسيم الحدود

أكّدت قناة NBN، في مقدمة نشرة أخبار السابعة مساء، أن "​الموازنة​ اجتازت محطة ​مجلس الوزراء​ بعجز مخفوض إلى 7.59 في المئة استعداداً للسير في رحلة التشريع بعد إحالتها إلى ​المجلس النيابي​"، مشيرة إلى أن "في البرلمان لن تقل عن نحو شهر المدةُ اللازمة لمناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة ثم الهيئة العامة قبل أن تصبح قانوناً كامل الأوصاف".

ولفتت إلى أنه "في الإنتظار، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسومين الأول بإحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة إلى ساحة النجمة، والثاني بفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب إبتداءً من أول حزيران بعد مشاورات أجراها مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري"، موضحة أنه "على قاعدة تلازم المسارين البحري والبري في ​ترسيم الحدود​ بين لبنان وفلسطين المحتلة يتحرك مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​دايفيد ساترفيلد​ الذي حطَّ اليوم مجدداً في بيروت آتياً من تل أبيب والتقى الرؤساء الثالثة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".

وكشفت أن "المعلومات الواردة من عين التينة تحدثت عن تسجيل تقدم ما زال يحتاج إلى خطوات أخرى في إطار المساعي الجارية لفتت وزارة الخارجية اللبنانية إلى عدم وجود عوائق جوهرية أمام تطبيق الطرح اللبناني في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية وأشارت إلى بدء مرحلة اللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الأطراف المعنية بها وهي الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل في ظل مواكبة ​الولايات المتحدة​".

وبيّنت أنه "على المسار البري في الجنوب، خرق إسرائيلي جديد واعتداء على صورة للإمام السيد ​موسى الصدر​ وشهداء لأفواج ​المقاومة​ اللبنانية - أمل قرب بوابة فاطمة"، لافتة إلى أن "الإعتداء تصدى له أبناء وفتية ​كفركلا​ وتلامذة الإمام الصدر بما هو فعل وفاء وإنتماء أصيل للخط الوطني المقاوم. لسان حال كل هؤلاء يتسلح بقول الإمام: اذا التقيتم العدو الإسرائيلي قاتلوه بأسنانكم وأظافركم وسلاحكم مهما كان متواضعًا".