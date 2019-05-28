سفارة فرنسا: إقرار الموازنة مؤشر إيجابي لتنفيذ لبنان لالتزامات "سيدر"

رحبت سفارة ​فرنسا​ في ​لبنان​ في بيان، بـ"موافقة ​مجلس الوزراء​ على ​الموازنة​ للعام 2019، ما يشكل مؤشرا إيجابيا لتنفيذ لبنان للالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر "سيدر"، مشيرة الى أنه "لن تصبح الموازنة نهائية قبل أن يعتمدها ​مجلس النواب​، ونأمل أن يتم هذا الاعتماد في أسرع وقت ممكن".

وشددت على أن "فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان تشارك بشكل كامل في تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE، التي من شأنها أن تمكن لبنان من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخاصة في ما يتعلق بالحوكمة. ويتطلب التنفيذ الفاعل لمؤتمر CEDRE وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة، ونأمل بشدة أن يبدأ العمل بها قريبا".