سفير الاتحاد الأوروبي بالعراق: نيجيرفان بارزاني سيعزز تعاوننا مع كردستان

لفت سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​العراق​ رامون بليكوا، في تهنئة وجهّها بمناسبة انتخاب ​نيجيرفان بارزاني​ رئيسًا ل​إقليم كردستان​ من قبل البرلمان، إلى أنّ "هذه لحظة هامّة بالنسبة لاستقرار الإقليم والعراق، للأهميّة الّتي يتمتّع بها إقليم كردستان".

وأوضح "أنّني أعتقد أنّه شخص مؤهّل وسيعمل كدافع لتعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كردستان والاتحاد الأوروبي"، مركّزًا على "أنّنا نشجّع هذه العمليّة وننظر بأهميّة بالغة إلى مباشرة حكومة إقليم كردستان مهامها وهي مكتملة، وكان سيسّرنا لو أنّ الأمور جرت حسب مقتضى الاتفاق السياسي الّذي جرى، لكن المؤسف أنّ أحزابًا سياسيّة تشكّل أحيانًا عقبة في الطريق".

وأكّد بليكوا "أنّني واثق من أنّ القيادة السياسية الكوردية ستدير بنجاح هذه المشكلة وستبني الإجماع اللازم، للمضي بالعمليّة قدمًا وبما يخدم مصالح الشعب الكوردي".