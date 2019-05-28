حزب الخضر عاهد اللبنانيين مواصلة النضال من أجل القضايا الوطنية والبيئية

لفت "حزب الخضر اللبناني" في بيان، إلى أن "أحزاب الخضر الأوروبية قد عززت حضورها في البرلمان الاوروبي، بعد الإنتخابات الاخيرة التي جرت، وكذلك حزب الخضر الكندي والاسترالي اللذان حققا التقدم نفسه في الانتخابات التشريعة في بلديهما"، مشيرا الى أن "التقدم الذي حققته أحزاب الخضر هو نتيجه تصديها لمختلف القضايا وبخاصة البيئية منها، وللممارسة اليومية والوعي المتزايد لدى الرأي العام، وإدراكه أهمية التصدي للمشاكل البيئية وجعلها من أولوياته ولقناعة الناخبين في برامج أحزاب الخضر".
وتقدم ب،"التهنئة من أحزاب الخضر في اوروبا وكندا واوستراليا الذين تربطنا بهم علاقة تعاون من خلال عضويتنا في إتحاد أحزاب الخضر العالمي"، معاهد اللبنانيين "مواصلة العمل والنضال معا من أجل كل القضايا الوطنية والبيئية".
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