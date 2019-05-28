أفادت مصادر ​لجنة المال والموازنة​ لقناة "تلفزيون لبنان" بأنّ "رئيس اللجنة النائب ​ابراهيم كنعان​ قد يدعو إلى جلسة قبل ​عيد الفطر​، لأنّ الدعوة يجب أن توجّه قبل 48 ساعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "تلفزيون لبنان": كنعان قد يدعو إلى جلسة للجنة المال قبل عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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