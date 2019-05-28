أسف رئيس حزب الحوار الوطني النائب مخزومي لـ"عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنظيم القطاع الصحي"، مشددًا على "أهمية العمل النقابي في الارتقاء بالقطاعات الحيوية وإحداث تغيير حقيقي في المؤسسات الوطنية".
وشكر مخزومي، خلال مشاركته في حفل إفطار أقامه قطاع "حوار الأطباء" في حزب الحوار الوطني، للقطاع ورئيسه الدكتور دريد عويدات الجهود المبذولة لجمع الأطباء والسعي للخروج بالحلول الناجعة لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: العمل النقابي مهم في إحداث تغيير حقيقي بالمؤسسات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.