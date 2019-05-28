مخزومي: العمل النقابي مهم في إحداث تغيير حقيقي بالمؤسسات الوطنية

أسف رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب مخزومي لـ"عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تنظيم ​القطاع الصحي​"، مشددًا على "أهمية ​العمل النقابي​ في الارتقاء بالقطاعات الحيوية وإحداث تغيير حقيقي في المؤسسات الوطنية".

وشكر مخزومي، خلال مشاركته في حفل إفطار أقامه قطاع "حوار الأطباء" في حزب الحوار الوطني، للقطاع ورئيسه الدكتور دريد عويدات الجهود المبذولة لجمع الأطباء والسعي للخروج بالحلول الناجعة لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في لبنان".