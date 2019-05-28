متطوعو الدفاع المدني قطعوا طريق صيدا صور إحتجاجا على الممطالة في تثبيتهم

قطع ​متطوعو الدفاع المدني​ الطريق الرئيسة صيدا - صور عند مفرق ​العباسية​ بأجسادهم وإفترشوا الأرض مانعين ​حركة المرور​ بالإتجاهين إحتجاجا على الممطالة في تثبيتهم التي وعدوا بها منذ مدة طويلة.

وتشهد منطقة الاعتصام ​زحمة سير​ خانقة في ما حضرت الى المكان دوريات من ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​.