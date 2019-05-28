متطوعو الدفاع المدني قطعوا طريق صيدا صور إحتجاجا على الممطالة في تثبيتهم

قطع متطوعو الدفاع المدني الطريق الرئيسة صيدا - صور عند مفرق العباسية بأجسادهم وإفترشوا الأرض مانعين حركة المرور بالإتجاهين إحتجاجا على الممطالة في تثبيتهم التي وعدوا بها منذ مدة طويلة.
وتشهد منطقة الاعتصام زحمة سير خانقة في ما حضرت الى المكان دوريات من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
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