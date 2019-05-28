الجوية السعودية: متظاهرون حاولوا إعاقة الحركة في المطار

كشفت الخطوط الجوية السعودية ملابسات إعاقة إحدى طائراتها في مطار بورتسودان من قبل متظاهرين اقتحموا أرض المطار.
وذكرت الخطوط السعودية في بيان لها، أن "طائرتها من طراز (بوينغ A320) وصلت بسلام إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم (SV464)، والتي تصادف وجودها مع اقتحام مجموعة من الأفراد ساحة المطار بطريقة غير نظامية".
وأضافت أن "بعض المتظاهرين حاولوا إعاقة الحركة في المطار ما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة ساعتين"، مؤكدة "أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات".
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