إحالة مشروع قانون حل الكنيست الإسرائيلي للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنّ "اللجنة الخاصة في ​الكنيست​ (البرلمان) الإسرائيلي، وافقت على مشروع القانون المقترح بحلّ الكنيست".

وذكرت أنّ "من شأن تلك الموافقة تمرير مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة المكتملة".

وكان قد صادق الكنيست، أمس الإثنين، على مشروع القانون بالقراءة الأولى، بعد تعثّر جهود تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وحتّى يصبح القانون نافذًا يجب أن تتمّ المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.‎

مع الإشارة إلى أنّ في 17 نيسان الماضي، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ بتشكيل حكومة جديدة، لكن الأخير لم ينجح في مهمّته حتّى الآن.