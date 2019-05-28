خارجية أميركا: نطالب بأن تركز المحادثات حول فنزويلا بالنروج على رحيل مادورو

ركّزت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان اورتاغوس، على "أنّنا قد لاحظنا المحادثات في ​النروج​ بين حكومة ​فنزويلا​ والمعارضة. وكما قلنا مرارًا فإنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تعتقد أنّ الشيء الوحيد الّذي يمكن التفاوض عليه مع الرئيس ​نيكولاس مادورو​ هو شروط مغادرته السلطة".

ونوّهت إلى أنّ "رغم أنّ الجهود السابقة للتفاوض فشلت لأنّ النظام استخدمها لتفريق المعارضة وكسب الوقت، إلّا أنّنا نأمل في أن تركز المحادثات في ​أوسلو​ على مغادرة مادورو كشرط مسبق لتحقيق أيّ تقدّم".

وكان مادورو​ قد تعهّد بإظهار "حسن النية" قبل بدء المحادثات المقرّرة في ​النروج​ بين ممثّلين عن حكومته وممثّلين عن زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​.