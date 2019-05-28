ركّزت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس، على "أنّنا قد لاحظنا المحادثات في النروج بين حكومة فنزويلا والمعارضة. وكما قلنا مرارًا فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتقد أنّ الشيء الوحيد الّذي يمكن التفاوض عليه مع الرئيس نيكولاس مادورو هو شروط مغادرته السلطة".
ونوّهت إلى أنّ "رغم أنّ الجهود السابقة للتفاوض فشلت لأنّ النظام استخدمها لتفريق المعارضة وكسب الوقت، إلّا أنّنا نأمل في أن تركز المحادثات في أوسلو على مغادرة مادورو كشرط مسبق لتحقيق أيّ تقدّم".
وكان مادورو قد تعهّد بإظهار "حسن النية" قبل بدء المحادثات المقرّرة في النروج بين ممثّلين عن حكومته وممثّلين عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: نطالب بأن تركز المحادثات حول فنزويلا بالنروج على رحيل مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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