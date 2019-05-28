الخارجية الروسية: مؤتمر البحرين محاولة جديدة من الولايات المتحدة لفرض تسوية بديلة في الشرق الأوسط

ذكرت وكالة "روسيا اليوم" أن "وزارة ​الخارجية الروسية​ انتقدت المبادرة الأميركية لعقد ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في ​البحرين​، متهمة ​واشنطن​ بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدًا عن حل الدولتين".

ولفتت إلى أن "الخارجية الروسية أصدرت بيانًا أكّدت فيه أن المعلومات الواردة تفيد بأن واشنطن تنوي تنظيم يومي 25 و26 حزيران المقبل في البحرين، ورشة عمل معنونة باسم السلام من أجل الازدهار يمكن أن يتم خلالها الإعلان عن الجانب الاقتصادي مما يعرف ب​صفقة القرن​ الخاصة بتسوية قضية في ​الشرق الأوسط​. وتخطط الولايات المتحدة، على ما يبدو، لتعبئة مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن طريق التبرعات، من أجل تحقيق مشروعات استثمارية واسعة النطاق يزعم أنها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الميمين في فلسطين ذاتها وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا".

وأوضحت أن "البيان أشار إلى أن القيادة الفلسطينية رفضت المشاركة في هذا المشروع، مشيرة إلى أن ​منظمة التحرير الفلسطينية​ لم تمنح أي جهة حقوقها الاستثنائية في اتخاذ القرارات المصيرية حول تحقيق الطموحات القومية الفلسطينية".