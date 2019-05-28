الجيش السوري يصد هجوما لمقاتلي النصرة على كفر نبودة ويقتل 10 منهم

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الجنرال فيكتور كوبتشيشين أن "أكثر من 20 مسلحًا تابعين لجماعة "​هيئة تحرير الشام​" (​جبهة النصرة​ سابقًا) قاموا بمهاجمة منطقة كفر نبودة بمحافظة حماة بسيارات مزودة بالرشاشات الثقيلة، وقد قامت القوات الحكومية السورية بصد الهجوم وتدمير إحدى المركبات والقضاء على 10 إرهابيين".

وكان كوبتشيشين قد أعلن يوم أمس الإثنين أن "نحو 450 من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" قاموا بمهاجمة مواقع الجيش الحكومي السوري بمحافظة حماة بالدبابات وراجمات ​الصواريخ​".

هذا وقد أعلن ​الجيش السوري​، يوم الأحد المنصرم، استعادة سيطرته على بلدة كفر نبودة، ذات الموقع الحيوي، بعد أن انسحب منها قبل ثلاثة أيام، تحت ضغط هجمات ​الجماعات المسلحة​.

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية ل​محافظة إدلب​، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة ل​تركيا​ لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول من العام الماضي.