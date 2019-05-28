"فتى البيضة" يتبرع بـ 100 ألف دولار لذوي ضحايا مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

تبرع الطالب الأسترالي ويل كونولي، المعروف بـ"فتى البيضة" بقرابة 100 ألف دولار لذوي ضحايا مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية.
وكتب الفتى البالغ 17 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي: "وأخيرا!!! بعد فترة ضخمة من الروتين البيروقراطي، حول اليوم 999220.36 دولار إلى صندوقي كرايست تشيرتش لدعم الضحايا".
وأوضح كونولي أن هذا المبلغ جمع عبر منصة Go Fund Me الإلكتروينة، بإنشاء صفحتين لجمع التبرعات لمساعدته في تغطية تكلفة الخدمات القانونية اللازمة في مواجهة السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ، الذي كسر المراهق بيضة على رأسه، احتجاجًا على تحميله المسلمين مسؤولية مذبحة المسجدين بكرايست تشيرتش.
وأضاف المراهق الذي أصبح بطلًا في بلاده وخارجها إثر انتشار فيديو يوثق هجومه ببيضة على السيناتور، أنه قرر "التبرع بالأموال المجموعة للمساعدة في توفير بعض الراحة لذوي ضحايا المذبحة" والتي أودت بحياة أكثر من 50 مصليًا داخل المسجدين منتصف نيسان الماضي.
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