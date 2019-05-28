الحرس الثوري: أزلنا تهديد حاملات الطائرات الأميركية في الخليج

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن "إيران قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأميركية في الخليج"، مشيرًا إلى أنه "أزيل التهديد الناجم عن وجود حاملات الطائرات الأميركية في مياه الخليج منذ 12 عامًا".
وأوضح سلامي أنه "يمكننا استهداف حاملات الطائرات من مسافات بعيدة باستخدام صواريخ بالستية موجهة قادرة على ضرب أهداف متحركة"، مشددًا على أن "إيران باتت قوة كبرى لا يمكن هزيمتها وجربت جميع السيناريوهات الممكنة ضدها".
واعتبرا أن "المواجهة الحالية مع أميركا آخر المواجهات وسنخرج منها منتصرين. وفلسفة أميركا السياسية انهزمت في المنطقة"، مبينًا "أننا تطورنا في الحرب، ونصنع المصفاة والطائرات والمروحيات والرادارات ونخصب اليورانيوم، ولا يمكن لأحد أن يوقفنا".
من جهة أخرى، أشار سلامي إلى أن بلاده "لا تمتلك وجودًا عسكريًا في سوريا بل هناك عدد بسيط من المستشارين، كما ليس لديها أي وجود عسكري في العراق".
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