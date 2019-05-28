إصدار مذكرة اعتقال بحق راهب بوذي من بورما معروف بعدائه للروهينغا

أصدرت شرطة بورما مذكّرة اعتقال بحقّ راهب بوذي قومي متشدّد يُدعلى ويراثو ويُعرف باسم "البوذي بن لادن"، بسبب خطابه المعادي للإسلام وبشكل خاص لأقلية الروهينغا.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة ميو ثو سوي، لوكالة "فرانس برس" أنّه "تمّ إصدار مذكرة الاعتقال في محكمة غرب البلاد ضدّه بموجب المادة 124أ".
ويحظر القانون على أيّ شخص "محاولة نشر الكراهيّة أو الضغينة أو إثارة أو محاولة إثارة الاستياء ضدّ الحكومة"، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات.
مع التنويه إلى أنّ في عام 2013، ظهر ويراثو على غلاف مجلة "تايم" بوصفه "وجه الإرهاب البوذي".
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